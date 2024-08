Nowe burze kosmiczne w Stellaris: Cosmic Storms. Zapowiedź kolejnego dodatku do gry

W maju bieżącego roku na rynku zadebiutował kolejny dodatek do Stellaris, zatytułowany The Machine Age . Deweloperzy z Paradoxu nie zamierzają jednak zwalniać tempa. Własnie zapowiedziano bowiem DLC, które wprowadzi do gry strategicznej nowe, dynamiczne typy burz kosmicznych.

Kolejne DLC do Stellaris z nowymi, kosmicznymi burzami. Cosmic Storms pozwoli poczuć ich „majestat i groźbę”

Już niebawem gracze Stellaris otrzymają kolejne DLC – Cosmic Storms. Dodatek zadebiutuje 10 września 2024 roku. Za rozszerzenie zapłacimy 59,99 zł, natomiast przepustka na cały 8. sezon, która obejmuje Cosmic Storms, The Machine Age i Rick The Cube Species Portrait (oraz nadchodzące The Grand Archive) to koszt 184,99 zł.

W ramach Cosmic Storms otrzymujemy natomiast 8 nowych, dynamicznych typów burz, które będą wywoływać pozytywne, ale i negatywne efekty. Nie zabraknie również nowego pochodzenia (Łowcy burz), trzech ustrojów czy trybu mapy „Prognoza pogody”, pozwalającego na przewidywanie nadchodzących burz. Dodatkowo gracze odkryją tajemnice dwóch nowych prekursorów oraz poczują „majestat i groźbę” kosmicznych sił.