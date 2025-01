Nowa strategia od wydawcy Manor Lords z pierwszym zwiastunem. Poznaliśmy pierwsze informacje o grze

W Endless Legend 2 przeniesiemy się do Saiadhy, czyli oceanicznego raju pełnego cudów oraz niebezpieczeństw - całe miejsce jest jednak skazane na zagładę. Przypływy oraz często zmieniające się pory roku niszczą środowisko zmieniając krajobraz. Podczas rozgrywki będziemy musieli dostosować się do niestabilnych warunków - problem stanowić będą także niebezpieczeństwa znajdujące się na miejscu.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun Endless Legend 2, drugiej odsłony dobrze ocenianej strategii 4X z 2014 roku w klimacie fantasy. Mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze fragmenty rozgrywki projektu, który zostanie wydany przez Hooded Horse znane między innymi z wypuszczenia Manor Lords, Against the Storm oraz Norland. Niestety ogłoszeniu nie towarzyszyła data premiery.

Według twórców Endless Legend 2 wybory gracza będą miały spore znaczenie podczas całej przygody. Nasz sposób zarządzania wszystkimi elementami ma zdecydować, jaki efekt uzyskamy po dłuższej rozgrywce. Wybierzemy również spośród różnorodnych frakcji, co również wprowadzi sporo zmian. Gra ma połączyć najlepsze elementy stworzone przez twórców w poprzednich projektach, takich jak seria Endless i strategia o tytule Humankind.

Jak już wspomnieliśmy, Endless Legend 2 nie posiada jeszcze daty premiery, lecz na Steamie już niedługo powinien pojawić się wczesny dostęp do produkcji. Do tego czasu chętne osoby mogą zgłosić się do specjalnego programu - w ten sposób można otrzymać szansę wzięcia udziału w przedpremierowych testach.