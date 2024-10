Nowa strategia cieszy się dużą popularnością po premierze pełnej wersji na Steamie

Wiemy, co wprowadzą kolejne aktualizacje.

Kilka dni temu niezależne studio Door 407 udostępniło pełną wersję nowej gry strategicznej o tytule Diplomacy is Not an Option. Produkcja zyskała spore zainteresowanie ze względu na nową aktualizację, która dodała sporo zawartości - we wczesnym dostępie mogliśmy zagrać tylko w dwie misje. Twórcy podzielili się planem rozwoju projektu na najbliższy czas. Diplomacy is Not an Option - strategia debiutuje w wersji 1.0 W Diplomacy is Not an Option przenosimy się do uniwersum stylizowanego na średniowiecze, gdzie jako feudalny lord mamy podbić niezbadany kontynent. Na miejscu spotykamy jednak tubylców oraz potwory próbujące utrudnić nam zadanie. Podczas rozgrywki wykonujemy różnego rodzaju misje polegające na zarządzaniu pracą poddanych oraz obroną i rozbudową zamku.

Z okazji premiery Diplomacy is Not an Option twórcy wypuścili sporą aktualizację znacznie rozszerzającą zawartość gry oraz naprawiającą wiele błędów. Lista jest naprawdę długa, a największymi nowościami są: Dwa nowe poziomy trudności.

Kampania fabularna z trzema ścieżkami i sześcioma zakończeniami.

Łącznie 35 misji dostępnych w grze.

Osiągnięcia.

Dowiedzieliśmy się również jakie nowości pojawią się w najbliższych aktualizacjach do Diplomacy is Not an Option. Następne patche mają wprowadzić nową ścieżkę fabularną o nazwie “Dla Nieumarłych”, edytor mapy, nieskończony tryb oraz wyzwania. Nie znamy terminów kolejnych update’ów, lecz prawdopodobnie twórcy poinformują o nich w przyszłości. Diplomacy is Not an Option zostało udostępnione w pełnej wersji 4 października wyłącznie na PC. Tytuł cieszy się dobrymi opiniami - spośród prawie 5400 ocen 84 stanowią pozytywne recenzje. Produkcja przyciągnęła wielu graczy, w najlepszym momencie grało 5950 osób jednocześnie.

