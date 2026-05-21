Nowa płyta główna z serii TUF Gaming

Firma ASUS umieściła na swojej liście nową płytę główną Intel Z890 z serii TUF Gaming. Kolejny model z możliwością ukrycia okablowania.

Model TUF GAMING Z890-BTF WIFI7 jest już widoczny na oficjalnej stronie firmy, co potwierdza, że ASUS przygotowuje kolejną płytę z podstawką LGA1851 i układem ukrytych złączy.

Według ASUS’a, model TUF GAMING Z890-BTF WIFI7 posiada sekcję zasilania o układzie 16+1+2+1 80A DrMOS.

Oznacza to, że płyta powinna obsługiwać karty graficzne ASUS BTF.

ASUS klasyfikuje ją jako płytę główną ATX z konstrukcją o ukrytych złączach oraz gniazdem wysokiej mocy dla karty graficznej.

Płyta wykorzystuje chipset Intel Z890 i obsługuje procesory Intel Core Ultra 200 na wspomnianym LGA1851.

Dedykowana strona produktu jest już aktywna, ale pełna specyfikacja nie została jeszcze publicznie ujawniona.

Płyta obsługuje pamięci DDR5, wyposażona jest w gniazdo PCIe 5.0 x16 SafeSlot z funkcją PCIe Q-Release oraz cztery gniazda M.2.

Jedno z tych gniazd obsługuje standard PCIe 5.0. Płyta zawiera również wyjścia DisplayPort i HDMI dla zintegrowanej grafiki.

Jest to druga płyta główna ASUS Z890 BTF, potwierdzona dla obecnej platformy stacjonarnej Intela.

ASUS sprzedaje już model ROG Maximus Z890 Hero BTF, który jest lepszym wariantem z sekcją zasilania 22+1+2+2 i gniazdem GC-HPWR.

Producent informował wcześniej, że jego zaawansowana konstrukcja BTF może dostarczyć do 600W mocy do kompatybilnych kart graficznych.

ASUS nie potwierdził jeszcze cen ani dostępności dla modelu TUF GAMING Z890-BTF WIFI7.