Monitory ASUS - dla każdego coś idealnego

Monitory to nieodłączny element każdego nowoczesnego stanowiska pracy, grania czy rozrywki multimedialnej. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym grafikiem, zapalonym graczem, czy po prostu potrzebujesz dodatkowego ekranu do pracy zdalnej, wybór odpowiedniego monitora ma kluczowe znaczenie dla komfortu i efektywności pracy.

Seria Republic of Gamers (ROG) to flagowa linia produktów ASUS dedykowana najbardziej wymagającym graczom. Monitory ROG łączą w sobie najnowsze technologie z wyjątkowym designem, zapewniając niesamowite wrażenia z gry i przewagę nad przeciwnikami.

W dzisiejszych czasach rynek oferuje szeroką gamę monitorów dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Jednym z wiodących producentów w tej branży jest ASUS, firma znana z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wysokiej jakości produktów. Oferta monitorów ASUS jest niezwykle bogata, obejmując zarówno modele dla graczy, profesjonalistów, jak i monitory przenośne. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich.

Monitor ROG Swift 360Hz PG27AQN to prawdziwa bestia wśród monitorów gamingowych. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych graczach i entuzjastach e-sportu, oferuje niezwykłą płynność obrazu dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 360Hz. Ekran o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli zapewnia wyjątkową jakość obrazu, która pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły.

Technologia NVIDIA G-SYNC w połączeniu z ekstremalnie wysoką częstotliwością odświeżania eliminuje zacięcia i opóźnienia, co przekłada się na niezwykle płynne i responsywne doświadczenia z gry. Czas reakcji na poziomie 1 ms (GTG) minimalizuje efekty rozmycia ruchu, co jest kluczowe w dynamicznych scenach.

Monitor wyposażony jest w funkcje ASUS Fast IPS, które zapewniają lepszą jakość obrazu i szersze kąty widzenia bez utraty kolorów. Jasność na poziomie 400 cd/m² oraz certyfikat DisplayHDR 600 gwarantują żywe i realistyczne odwzorowanie kolorów, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Dodatkowe funkcje, takie jak GamePlus i GameVisual, umożliwiają dostosowanie ustawień ekranu do indywidualnych preferencji i stylu gry. Ergonomiczna konstrukcja z możliwością regulacji wysokości, nachylenia i obrotu zapewnia komfort użytkowania podczas długich sesji gamingowych.

ASUS TUF Gaming

Seria TUF Gaming to linia produktów ASUS zaprojektowana z myślą o graczach, którzy szukają solidnych i niezawodnych rozwiązań w przystępnej cenie. Monitory TUF Gaming łączą w sobie wytrzymałość, wysoką wydajność i zaawansowane funkcje, które sprostają wymaganiom zarówno casualowych, jak i bardziej zaawansowanych graczy.

Monitor TUF Gaming VG249QM1A to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie szybkie i płynne doświadczenia z gry. Ten 23,8-calowy monitor Full HD (1920 x 1080) wyposażony jest w matrycę Fast IPS, która zapewnia niezwykle krótki czas reakcji na poziomie 1 ms (GTG) oraz częstotliwość odświeżania 270Hz, co przekłada się na płynność obrazu i minimalizację efektu rozmycia.

Technologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) wraz z Adaptive-Sync eliminuje tearing i stuttering, co sprawia, że rozgrywka jest płynna i wolna od zakłóceń. Monitor wspiera również technologię HDR, która zwiększa zakres dynamiczny i kontrast, oferując bardziej realistyczne i wyraziste obrazy.

Funkcje takie jak Shadow Boost, które poprawiają widoczność w ciemnych scenach, oraz GamePlus i GameVisual, które pozwalają dostosować ustawienia ekranu do różnych typów gier, czynią z VG249QM1 wszechstronny i funkcjonalny monitor gamingowy.

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia regulację kąta nachylenia, wysokości oraz obrotu, co zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długich sesji gamingowych. Dzięki wąskim ramkom, monitor idealnie nadaje się do konfiguracji wielomonitorowych, co dodatkowo zwiększa immersję w grze.

ASUS ZenScreen

Seria ZenScreen to linia przenośnych monitorów ASUS, stworzona z myślą o osobach potrzebujących dodatkowej przestrzeni roboczej w podróży. Te lekkie i kompaktowe monitory są idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów pracujących zdalnie, studentów oraz wszystkich, którzy cenią sobie mobilność i wygodę.

ASUS ZenScreen MB16ACV to 15,6-calowy przenośny monitor Full HD (1920 x 1080), który oferuje wyjątkową wygodę i mobilność. Dzięki wadze zaledwie 0,83 kg i grubości 8,3 mm, monitor ten można łatwo przenosić w torbie lub plecaku, co czyni go idealnym towarzyszem podróży.

Wyposażony w hybrydowe złącze USB-C, ZenScreen MB16ACV jest kompatybilny zarówno z urządzeniami obsługującymi DisplayPort Alt Mode, jak i USB 3.0. Technologia ASUS Eye Care z funkcjami Flicker-Free i Low Blue Light zapewnia ochronę wzroku podczas długotrwałego użytkowania.

Monitor posiada wbudowaną funkcję automatycznego obrotu, która dostosowuje orientację ekranu do pozycji monitora, co jest niezwykle wygodne podczas pracy w trybie portretowym. Ponadto, pokrycie antybakteryjne chroni przed zarazkami, co jest istotnym atutem w dzisiejszych czasach.

Dzięki wbudowanej podpórce Smart Case, monitor można łatwo ustawić w różnych pozycjach, co zapewnia wygodę użytkowania w różnych warunkach. Dodatkowo, funkcja ASUS DisplayWidget pozwala na łatwe zarządzanie ustawieniami ekranu i dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb.

ASUS ProArt

Seria ProArt to linia monitorów ASUS dedykowana profesjonalistom z branży kreatywnej. Monitory te oferują wyjątkową precyzję kolorów, szerokie gamuty i zaawansowane funkcje, które sprostają wymaganiom grafików, fotografów i twórców wideo.