Nowa odsłona serii The Elder Scrolls już dostępna. Nie jest to jednak TES VI

Wczoraj miała miejsce premiera nowej odsłony The Elder Scrolls, jednak jest to jedynie darmowy spin-off serii dostępny na urządzenia mobilne. Gra zyskała już stosunkowo sporą popularność, mimo że dostęp do niej mają tylko wybrane kraje, w tym Polska.

The Elder Scrolls: Castles nową odsłoną kultowej serii

The Elder Scrolls: Castles to strategiczna gra symulacyjna autorstwa studia Bethesda, w której przenosimy się do uniwersum z serii The Elder Scrolls, gdzie zajmujemy się własnym zamkiem i zamieszkującą go dynastią. Naszym głównym zadaniem jest rozbudowywanie naszego przybytku oraz dbanie o przyszłość naszego rodu rekrutując poddanych i wybierając spadkobierców. Dodatkowo musimy dbać o dobre stosunki z naszymi sąsiadami.