Nowa gra wydawcy Manor Lords otrzymała kolejną wersje demo. W grze pojawiło się wiele zmian

Na czerwcowym wydarzeniu Steam Next Fest mieliśmy okazję sprawdzić wiele różnych wersji demonstracyjnych nadchodzących gier. Wśród nich znalazł się nowy projekt wydawcy Manor Lords, czyli strategia o tytule Heart of the Machine. Twórca przygotowuje się do premiery zaplanowanej na koniec stycznia przyszłego roku. Grę możemy przetestować w wersji demo.

Heart of the Machine - nowości w kolejnym demie produkcji

We wpisie na Steamie możemy przeczytać o zmianach wprowadzonych do Heart of the Machine względem poprzedniego dema oraz wspomnianej wersji ze Steam Next Fest. Lista jest dość długa, a znajdują się na niej m.in. zmiany dotyczące prologu, ekonomii, interfejsu oraz ogólnej grafiki. Tytuł otrzymał nową wersję ważącą 2,87 GB, która prawdopodobnie jest ostatnią przed rozpoczęciem wczesnego dostępu.