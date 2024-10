Nowa gra twórców Stasis zapowiedziana. Pierwszy zwiastun Animal Use Protocol już dostępny

Studio The Brotherhood odpowiedzialne za gry z serii Stasis zapowiedziało swój nowy projekt. Będzie to survival horror ukazany z pierwszej osoby o tytule Animal Use Protocol. Produkcja została przedstawiona na zwiastunie przedstawiającym kilka fragmentów gameplayu. Dowiedzieliśmy się, że data premiery gry została zaplanowana na drugą połowę 2026 roku.

Animal Use Protocol - informacje o grze

W Animal Use Protocol przeniesiemy się do laboratorium przeznaczonego do przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach i jako bardzo inteligentny szympans o imieniu Penn poprowadzimy ucieczkę wszystkich stworzeń. Po drodze napotkamy wiele zagrożeń, a naszą jedyną bronią będzie urządzenie do manipulacji grawitacją. Przy okazji dowiemy się, jakie tajemnice skrywa to opuszczone miejsce.