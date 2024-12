Nowa gra twórców Lies of P ma być survival horrorem w klimacie science fiction

Pod koniec września bieżącego roku otrzymaliśmy pierwsze materiały z DLC do Lies of P . Ostatnio dowiedzieliśmy się również, że dodatek ma zadebiutować w I kwartale 2025 roku . Tymczasem pojawiły się wieści związane z kolejnym projektem Neowiz.

Dodatkowo przedstawiciel Neowiz miał określić, że jest jeszcze „zbyt wcześnie”, by omawiać postępy związane z projektem. Round8 ma jednak dążyć do „wyższego poziomu perfekcji”. Według podanych informacji zatrudniono już dyrektora gry (Lee Sang-Gyuan) oraz dyrektora ds. rekrutacji (Jin Seung-Ho).

Na ten moment nie poznaliśmy nawet nazwy projektu, ani tym bardziej przybliżonego terminu premiery. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony Neowiz. Przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja Round8 Studio znajduje się również w Xbox Game Pass. Przy okazji zachęcamy też do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!