Nowa gra twórców Baldur’s Gate 3 ma „przekroczyć wiele barier”

Baldur’s Gate 3 zdominowało konkurencję na Golden Joystick Awards 2023, a lista nominacji do The Game Awards 2023 zapowiada, że historia może się powtórzyć. Na sukces wspomnianej produkcji nie mógł nie zareagować również Swen Vincke, czyli szef Larian Studios. Deweloper nie kryje swojej radości, a także wspomina, że kolejna gra belgijskiego zespołu ma „przekroczyć wiele barier”.

Larian Studios chce „przekroczyć wiele barier” w swojej kolejnej grze. Sukces Baldur’s Gate 3 napędza twórców

Vincke we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) podkreślił, że liczne nominacje i nagrody dla Baldur’s Gate 3 to „wielki zaszczyt”. Deweloper dodał również, że radość jest jeszcze większa, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę tegorocznych premier. Szef belgijskiego zespołu zapewnia także, że sukces napędza twórców do dalszego działania i bardzo chciałby opowiedzieć graczom o kolejnej „dużej grze” Larian Studios.