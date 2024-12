Nowa gra powstała z “dużego stresu wewnętrznego” twórcy z oficjalną datą premiery. Zobaczyliśmy kolejny zwiastun Wanderstop

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o opóźnieniu premiery nowego projektu prowadzonego przez Davey’a Wredena, czyli twórcę The Stanley Parable. Studio właśnie poinformowało o wyznaczeniu daty premiery gry, którą wcześniej potwierdzono na pierwszą połowę przyszłego roku. Przy okazji zobaczyliśmy kolejny zwiastun produkcji.

Wyleczenie się z wypalenia i odnalezienie wewnętrznego spokoju to trudny, nieuporządkowany proces. Mam nadzieję, że historia Alty pomoże graczom zastanowić się nad własnymi ścieżkami i znaleźć promyk nadziei i odpoczynku, którego każdy potrzebuje więcej w swoim życiu.

Warto dodać, że przy powstawaniu Wanderstop pracuje wspomniany twórca The Stanley Paradise, współtwórca Gone Home - Karla Zimonja oraz kompozytor części ścieżki dźwiękowej do Minecrafta, czyli Daniel “C418” Rosenfeld. Gra ma polegać na przygotowywaniu herbaty dla gości, którzy podzielą się z nami różnego rodzaju historiami.