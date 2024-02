Nowa gra piłkarska od 2K to nie FIFA. Szykuje się zapowiedź LEGO 2K Goooal!

Wczorajszy wpis jednego z branżowych insiderów sugerował, że 2K Sports przejmie prawa do serii FIFA. Okazuje się jednak, że opublikowany przez informatora post dotyczył zupełnie innej produkcji. Wspomniana firma rzeczywiście pracuje nad nową grą piłkarską, ale nie będzie to nowa FIFA, a LEGO 2K Goooal!, czyli kolejna – po LEGO 2K Drive – produkcja skierowana do miłośników duńskich klocków.

LEGO 2K Goooal! wkrótce z zapowiedzią? Nowe informacje w sieci

W opublikowanym na portalu społecznościowym X wpisie „Kurakasis” podkreślił, że nie wie, czy 2K pracuje nad nową odsłoną serii FIFA, ponieważ to „stara plotka”. Następnie insider wyjaśnia, że jego wczorajszy wpis dotyczył właśnie LEGO 2K Goooal! Według informatora zapowiedź wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami.