Nosferatu najstraszniejszym horrorem 2024 roku? Nowy zwiastun filmu twórcy Lighthouse

Jedną z najbardziej oczekiwanych premier końcówki tego roku jest bez wątpienia Nosferatu, czyli nowy horror Roberta Eggersa, twórcy takich hitów, jak Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii oraz Lighthouse. Tym razem reżyser wziął się za klasyczną historię o wampirach, a konkretniej podjął się remake’u kultowego Nosferatu – symfonia grozy z 1922 roku. Jego nowa wersja, która będzie gotyckim horrorem, czerpie pełnymi garściami z klasyków gatunku kina grozy. Sam reżyser obiecuje oryginalne podejście do kwestii wampiryzmu i hrabiego Drakuli. Wszystko to możemy zobaczyć na nowym zwiastunie Nosferatu, który właśnie trafił do sieci. Świeży materiał z filmu zobaczycie poniżej.