Norman Reedus dołącza do uniwersum Johna Wicka. Aktor zagra u boku Any de Armas

Popularny aktor znany z The Walking Dead wcieli się w nową postać w spin-offie Johna Wicka.

Niedawno otrzymaliśmy nowy zwiastun Johna Wicka 4, który zaprezentował kolejne kłopoty, z którymi będzie musiał zmierzyć się tytułowy bohater, grany przez Keanu Reevesa. Równocześnie do piątej części powstaje również pierwszy filmowy spin-off. Do obsady Balleriny dołączył właśnie Norman Reedus, aktor znany z serialu The Walking Dead, a graczom również z Death Stranding od Hideo Kojimy. Szczegóły jego roli nie zostały ujawnione.

Norman Reedus dołączył do obsady Balleriny

Ballerina opowie historię Rooney Brown, sieroty wychowanej przez organizację przestępczą, do której należał też John Wick. Kobieta jest doskonale wyszkoloną zabójczynią, posiadającą własny kodeks moralny, który nie pozwala jej zabijać osób, które według niej na to nie zasługują. W filmie Rooney wraca z emerytury, aby pomścić swoją rodzinę.