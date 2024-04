No Rest for the Wicked na grafikach koncepcyjnych. Niepokojące postacie i mroczne lokacje

Na początku marca poznaliśmy datę premiery No Rest for the Wicked w ramach wczesnego dostępu. Mogliśmy również rzucić okiem na obszerny gameplay oraz dowiedzieć się, dlaczego twórcy Ori porzucili metroidvanię na rzecz wspomnianej wyżej produkcji. Tymczasem debiut gry na rynku zbliża się coraz większymi krokami i twórcy postanowili podzielić się grafikami koncepcyjnymi.

Grafiki koncepcyjne z No Rest for the Wicked

Przed premierą gry we wczesnym dostępie twórcy postanowili podzielić się grafikami koncepcyjnymi (via GameSpot), które przedstawiają ciekawe, niepokojące postacie, a także mroczne lokacje, które przyjdzie zwiedzić graczom w trakcie przygody. Możemy zobaczyć między innymi przeciwników, takich jak Berserker, Echo Knight czy Darak, a także miasto Phalen i nawiedzony kamieniołom. Ekskluzywne grafiki znajdziecie Już niebawem w ręce graczy trafi No Rest for the Wicked.Możemy zobaczyć między innymi przeciwników, takich jak Berserker, Echo Knight czy Darak, a także miasto Phalen i nawiedzony kamieniołom. Ekskluzywne grafiki znajdziecie w tym miejscu

Przy okazji warto przypomnieć, że No Rest for the Wicked pozwoli na wspólną zabawę ze znajomymi w kooperacyjnym trybie kampanii. W grze znajdzie się dynamicznie zmieniająca się pogoda, wymagający system walki czy bogaty w zawartość endgame. Świat został wykonany ręcznie, a twórcy porzucili tradycyjne sterowanie „wskaż i kliknij” na rzecz klawiszy WSAD lub kontrolera.

Na zakończenie przypominamy, że No Rest for the Wicked zadebiutuje we wczesnym dostępie na PC już 18 kwietnia 2024 roku. W późniejszym terminie gra trafi również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Wczytywanie ramki mediów.