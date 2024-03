FGS 2024: Twórcy serii Ori pokazują No Rest for the Wicked. Dlaczego porzucają metroidvanię?

Podczas transmisji Future Games Show zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki z No Rest for the Wicked od zespołu Moon Studios, którzy jest odpowiedzialny m.in. za stworzenie docenianej serii Ori. Deweloperzy postanowili tym razem wyjaśnić, dlaczego w ogóle zdecydowali się porzucić gatunek metroidvanii na rzecz stworzenia czegoś zupełnie nowego.

Future Games Show 2024 – dlaczego twórcy Ori porzucili metroidvanię na rzecz No Rest for the Wicked?

Dyrektor kreatywny Moon Studios, Thomas Mahler, wyjaśnił, że jest to dla niego w zasadzie „projekt marzeń” – jest to gra, na którą czekał 20 lat. No Rest for the Wicked oferuje soulslike’owy system walki i zarazem świeże podejście do eksploracji, które „mówi »nie dziękuję« losowo generowanym krainom”. Podsumowując słowami Mahlera: