No Man’s Sky z coraz lepszą oceną na Steam. Twórcy świętują wzrost o 1%

Pod koniec ubiegłego miesiąca do No Man’s Sky trafiła duża aktualizacja Orbital. Krótko po udostępnieniu łatki gracze wyrazili nawet gotowość do płacenia za kolejną, nową zawartość, co wywołało niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Tymczasem Sean Murray, szef Hello Games, zwrócił uwagę na zmianę w ocenie gry na platformie Valve.

Twórcy No Man’s Sky zwracają uwagę na wzrost pozytywnych ocen na Steam

Obecnie gra cieszy się „w większości pozytywnymi” ocenami na Steam (78% recenzji zachwala tytuł), na co zwrócił uwagę szef Hello Games, Sean Murray. No Man’s Sky nie zaliczyło w 2016 roku najbardziej udanego debiutu. Brak zapowiadanych przez twórców atrakcji nie przypadł do gustu graczom, jednak determinacja deweloperów doprowadziła z upływem lat do poprawy sytuacji.

Twórca No Man’s Sky po odnotowaniu wzrostu średniej ocen o 1% (z 77%)postanowił podzielić się wieścią na platformie X. Zespołowi marzy się jednak osiągnięcie kolejnego punktu, który zmieni oceny z „w większości pozytywnych” na „bardzo pozytywne”, co ma miejsce po przekroczeniu 80% zachwalających grę recenzji. Warto jednak zauważyć, że mowa tutaj o sekcji wszystkich recenzji – te z ostatnich 30 dni są już bowiem „bardzo pozytywne” (92% z ponad 2800 tysiąca).

Deweloper zauważa również, że dopiero po 5 latach od momentu premiery No Man’s Sky udało się podnieść ocenę na platformie Valve do 70% i tym samym osiągnąć status recenzji „w większości pozytywnych”. Twórca jest także świadom tego, że z matematycznego punktu widzenia każdy kolejny punkt procentowy będzie coraz trudniejszy do zdobycia, jednak liczy na to, że kiedyś ujrzy „bardzo pozytywny” wynik na Steam. Nawet najmniejszy wzrost jest zatem sporym powodem do radości.