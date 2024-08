Nintendo Switch 2 może liczyć na zewnętrznych deweloperów i tytuły AAA. Analityk przepowiada wielkie zainteresowanie konsolą

Bez wątpienia dobrą wiadomością jest to, że kilka kluczowych zewnętrznych firm robi wszystko, co w ich mocy, aby tym razem nie przegapić okazji. O ile Wii i Wii U mogli sobie odpuścić, to przykład Switcha i zapewne jego następcy wskazuje, że nie powinni tego robić ponownie.

Według analityka Paula Gale’a tym razem jest duże zainteresowanie producentów gier, a więc właściciele nowego Switcha nie będą narzekali na brak gier. Wsparcie nowymi produkcjami jest ważne dla Nintendo, ale także dla deweloperów, otrzymujących okazję do wejścia na nowy, wielki rynek.

