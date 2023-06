Producent filmu Super Mario Bros. rozwiewa wątpliwości na temat filmu Legend of Zelda

Rozumiem, że ludzie mogą snuć rozmaite domysły i oczywiście współpraca z Nintendo to wspaniałe doświadczenie, ale jeśli chodzi o szczegóły, to mimo, że słyszałem wiele takich doniesień, to są to jedynie domysły.

Rozmawiając z The Wrap , Chris Meledandri – który założył Illumination w 2007 roku – powiedział, że nie wie, skąd pochodzi informacja na temat filmu Legend of Zelda .

W zeszłym miesiącu Eiji Aonuma i Hidemaro Fujibayashi – odpowiednio producent i reżyser The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – potwierdzili, że byliby „zainteresowani” pomysłem adaptacji filmowej Legend of Zelda. Jednak Aonuma dodał zastrzeżenie, że to czego chce, niekoniecznie musi być realizowane.

Film animowany The Legend of Zelda nie powstaje

Warto przypomnieć, że w 2021 roku nie doszło do sfinalizowania umowy pomiędzy Netflix a Nintendo, której rezultatem miał być serial telewizyjny The Legend of Zelda. Rozmowy zerwano po tym, jak doszło do niefortunnego ujawnienia projektu.