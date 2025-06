Niezrealizowany serial Davida Lyncha mógł przebić Twin Peaks? Opublikowany zostanie scenariusz

Wygląda na to, że ten projekt był wielkim przedsięwzięciem.

W rozmowie z The Film Stage Peter Deming, operator i wieloletni współpracownik reżysera, ujawnił, że Lynch przez lata pracował nad wielką serią zatytułowaną Unrecorded Night. Projekt miał być duchową kontynuacją jego “trylogii Los Angeles”, czyli filmów: Zagubiona autostrada, Mulholland Drive i Inland Empire.

To mogło być jedno z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnego kina. Z każdym kolejnym ujawnionym szczegółem serce fanów Davida Lyncha łamie się coraz bardziej. Niestety, nigdy się już nie dowiemy jak ten serial by na nas zadziałał. Jego plan prezentuje się jednak imponująco. Scenariusz serialu może wkrótce zostać ujawniony.

Dziś nowe światło na sprawę rzuciła Jennifer Lynch, córka reżysera, która w rozmowie z The Times potwierdziła, że w serialu wystąpiliby najbliżsi współpracownicy ojca: Kyle MacLachlan, Laura Dern i Naomi Watts . Choć zdjęcia nigdy się nie rozpoczęły, rozważana jest publikacja scenariusza. – Rozważamy zaoferowanie tego jako opublikowanego artykułu. Byłoby bardzo smutno, gdyby ludzie tego nie zobaczyli – powiedziała Jennifer Lynch.

Według wcześniejszych doniesień, David Lynch już w 2019 roku podpisał umowę z Netfliksem na realizację Unrecorded Night, a projekt był bliski wejścia w fazę produkcji. Niestety, pandemia COVID-19 wstrzymała rozwój na czas nieokreślony. Po 2021 roku los projektu pozostaje niejasny – nie wiadomo, czy Netflix wycofał się z pomysłu, czy sam Lynch postanowił go zawiesić.

To niejedyny niezrealizowany plan twórcy Twin Peaks. Jak zdradził Mark Frost, współtwórca kultowego serialu, on i Lynch pracowali niegdyś nad koncepcją kolejnego sezonu Twin Peaks. Prace nie ruszyły z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Lyncha, choć – jak dodaje Frost – „mogą być inne sposoby”, co sugeruje, że temat nie został ostatecznie zamknięty.