Niewyjaśnione tajemnice powracają na Netflix z 4. sezonem. Jest zwiastun i data premiery nowej serii odcinków

Netflix udostępnił pierwszy zwiastun 4. sezonu serialu Niewyjaśnione tajemnice. Będzie wyjątkowo krótki, ale zwiastun daje do zrozumienia, że na pewno nie słabszy.

Serial prezentowany jest w stylu podcastu, czy też dokumentu, ale bez gospodarza i narratora, i zachęca widzów do pomocy w rozwiązaniu zagadek. Ludzie będą poznawali wskazówki i szczegóły wydarzeń podsuwane przez producentów, a także korzystać z wiedzy wynikającej z poprzednich odcinków, poprzez ponowne oglądanie. Zdaniem twórców zbuduje to wielkie zaangażowanie widowni, która będzie uczestniczyła w procesie rozwiazywania zagadek niemal na żywo. To podniesie atmosferę i z pewnością zwiększy oglądalność.

