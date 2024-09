Nietypowa współpraca. Cristiano Ronaldo może pojawić się w znanej grze

I nie będzie to produkcja traktująca o piłce nożnej.

Wiedząc o tym, że jego kariera jako zawodowy piłkarz musi zmierzać powoli do końca, Cristiano Ronaldo zaczął zajmować się też innymi biznesami. W ostatnim czasie założył kanał na YouTube, który w krótkim czasie zebrał prawie 63 milionów subskrybentów. Piłkarz opublikował wpis sugerujący ciekawą współpracę. Cristiano Ronaldo wystąpi w Fatal Fury? We wpisie na Twitterze/X piłkarz sugeruje, że nawiązał współpracę z SNK i pojawi się w bijatyce 2D - Fatal Fury: City of the Wolves. Nie wiadomo jeszcze, jaką rolę Portugalczyk ma odegrać w produkcji, lecz prawdopodobnie będzie on jednym z bohaterów w grze. W zapowiedzi widzimy napis „Legendarny gracz dołącza do legendarnej gry” Wczytywanie ramki mediów.

O Fatal Fury: City of the Wolves dowiedzieliśmy się za sprawą zwiastuna na tegorocznym gamescomie. Jest to bijatyka, w której przenosimy się na ulice Tokio, gdzie stoczymy efektowne pojedynki między unikalnymi postaciami. Jako, że jest to kontynuacja marki rozpoczętej w 1991 roku mamy znaleźć w grze wiele mechanik z poprzednich części serii.

W Fatal Fury: City of the Wolves zobaczymy również kilka usprawnień względem oryginałów i kilka nowości. Kontynuacja serii ma mieć udoskonalony system walki, dwa nowe układy sterowania i wiele innych poprawionych elementów. Fatal Fury: City of the Wolves ma zadebiutować 24 kwietnia przyszłego roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Produkcja jest już dostępna w przedsprzedaży i twórcy planują wydać w przyszłości wiele dodatków do gry.

