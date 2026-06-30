Niektóre sklepy zapowiadają bojkot GTA 6. Wszystko przez brak płyty w pudełku

Ogłoszenie szczegółów związanych z Grand Theft Auto 6 bynajmniej nie zakończyło dyskusji na temat nowej produkcji Rockstara. Wręcz przeciwnie.
Miejsca rozważaniom na temat ceny ustąpiły narzekania na formę wydania. Na przykład na brak płyty w wersji fizycznej.
Nie ma GTA 6 na płycie? Jest bojkot
Przypomnijmy, że 25 czerwca rozpoczęła się sprzedaż preorderów Grand Theft Auto 6. Gra dostępna była zarówno w wydaniu cyfrowym, jak i fizycznym. Ogrom kontrowersji wywołał jednak fakt, że w tym drugim nie znajdziemy wcale płyt z grą. Zamiast tego wydawca umieści w środku kartkę z kodem, a my i tak będziemy musieli pobrać całą produkcję z sieci. Lekko mówiąc, takie rozwiązanie nie zostało zbyt dobrze przyjęte przez gamingową społeczność. Ale okazuje się, że nie tylko przez nią. Pojawiły się bowiem sklepy, które z uwagi na tę sytuację zapowiadają wręcz bojkot nowego GTA do momentu, dopóki wydanie z płytą nie zostanie opublikowane.
Taki ruch poprzez serwis X ogłosił m.in. niezależny sklep Loot Box Gamin:
Zakładając, że informacje o tym, że jest to kod w pudełku, są prawdziwe, nie będziemy wspierać premiery GTA 6. Kiedy zakładaliśmy LBG, wynikało to z miłości do naszej ulubionej formy mediów, czyli gamingu, a także z chęci zachowania tychże mediów. Jeśli produkt nie potrafi uszanować ludzi, którzy płacą swoje ciężko zarobione pieniądze, aby go kupić, to nie mamy interesu w próbach sprzedawania go naszym klientom, których cenimy ponad wszystko inne.
GramTV przedstawia:
W podobnym kierunku poszedł też inny niezależny sprzedawca, VGP:
Od niemal 40 lat VGP jest zaangażowane we wspieranie fizycznych nośników i zachowanie wartości fizycznego posiadania gier. W ramach tego zaangażowania polityka naszej firmy zakłada, że nie posiadamy w ofercie produktów fizycznych na konsole wideo, które zawierają wyłącznie cyfrowy kod do pobrania. W rezultacie VGP nie będzie oferować Grand Theft Auto 6 w sprzedaży w ramach naszej obecnej polityki firmy. Dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie dla fizycznego gamingu i za pomaganie nam w walce o zachowanie gier oraz prawo własności przez niemal cztery dekady.
Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się nieoficjalne doniesienia, jakoby Grand Theft Auto 6 miało otrzymać wydanie z płytą w późniejszym terminie. Niemniej potem The Hollywood Reporter ostudził te nadzieje, informując, że na wersję płytową nowego GTA nie ma szans. Cóż, byle do 19 listopada 2026 roku – wtedy GTA 6 oficjalnie trafi na rynek, a my przypiszemy je do swojego konta już na zawsze, bez możliwości późniejszej odsprzedaży.
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