Niektóre sklepy zapowiadają bojkot GTA 6. Wszystko przez brak płyty w pudełku

Miejsca rozważaniom na temat ceny ustąpiły narzekania na formę wydania. Na przykład na brak płyty w wersji fizycznej.

Nie ma GTA 6 na płycie? Jest bojkot

Przypomnijmy, że 25 czerwca rozpoczęła się sprzedaż preorderów Grand Theft Auto 6. Gra dostępna była zarówno w wydaniu cyfrowym, jak i fizycznym. Ogrom kontrowersji wywołał jednak fakt, że w tym drugim nie znajdziemy wcale płyt z grą. Zamiast tego wydawca umieści w środku kartkę z kodem, a my i tak będziemy musieli pobrać całą produkcję z sieci. Lekko mówiąc, takie rozwiązanie nie zostało zbyt dobrze przyjęte przez gamingową społeczność. Ale okazuje się, że nie tylko przez nią. Pojawiły się bowiem sklepy, które z uwagi na tę sytuację zapowiadają wręcz bojkot nowego GTA do momentu, dopóki wydanie z płytą nie zostanie opublikowane.