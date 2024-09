Niebawem zapolujemy na istoty z dawnego folkloru. Ujawniono termin wydania The Axis Unseen

Gra otrzyma także wersję demonstracyjną.

Twórca nowej przygodowej gry akcji ogłosił, że The Axis Unseen wreszcie zostało ukończone. W najbliższym czasie powinniśmy móc sprawdzić demo produkcji, a w pełną wersję zagramy w październiku. The Axis Unseen - informacje o grze The Axis Unseen to przygodowa gra akcji z otwartym światem z elementami horroru. W grze przenosimy się do fantastycznego świata zamieszkanego przez istoty z dawnego folkloru. Wcielamy się w łowcę, a naszym zadaniem jest polowanie na wspomniane potwory nie dając się wytropić.

W The Axis Unseen musimy wytropić zwierzynę za pomocą pozostawionych przez nią śladów, a następnie ustrzelić ją z dostępnych narzędzi. Wraz z postępem w grze odblokowujemy nowe rodzaje strzał, lepszy łuk oraz wyostrzenie naszych zmysłów. Jednymi z najważniejszych elementów do odblokowania są strzały kontrolujące kierunek wiatru. Podczas rozgrywki możemy również łączyć efekty różnych strzał, co może nam dać znaczną przewagę.

Twórca planuje jak najwcześniej wypuścić demo The Axis Unseen, żeby móc zapoznać się z odbiorem społeczności i na tej podstawie rozwinąć grę w określonym kierunku. Warto dodać, że produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5. Jak wspomnieliśmy, The Axis Unseen ma zostać wydane w październiku tego roku na PC, a wcześniej powinniśmy móc sprawdzić grę w wersji demo. Za tytuł odpowiada jednoosobowe studio Just Purkey Games, którego założyciel pracował wcześniej m.in. nad Starfield, The Elder Scrolls: Skyrim oraz serią Fallout.

Adam "Harpen" Berlik W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.