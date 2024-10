Nie uwierzycie, kto zaproponował kultową scenę z Gwiezdnych wojen: Zemsty Sithów

Jeżeli taka osobistość coś proponuje, to należy co najmniej wysłuchać jej propozycji.

Każda odsłona Gwiezdnych wojen, szczególnie z oryginalnej trylogii oraz trylogii prequeli, ma wiele kultowych momentów. Nie inaczej jest z Zemstą Sithów, a szczególnie memicznym fragmentem podczas walki Anakina Skywalkera i Obi-Wana Kenobiego na wulkanicznym Mustafar. To właśnie w tym pojedynku pada słynne „I have the high ground” z ust Kenobiego. Okazuje się, że pomysłodawcą tej sceny był Steven Spielberg, czyli słynny reżyser odpowiedzialny za takie hity, jak Jurassic Park, czy Szeregowiec Ryan.

Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów – słynna scena mogła wyglądać inaczej

O wkładzie Spielberga na Zemstę Sithów poinformował Nick Gillard, koordynator kaskaderów, który niedawno udzielił wywiadu w podcaście Chris and Company. Podkreślił, że pierwotnie napisano inną wersję tej sceny, ale George Lucas był zachwycony propozycją swojego kolei po fachu.