Nie miał nawet 35 lat gdy rzucił reżyserię, bo uznał, że "sztuka nie ma sensu". Teraz wraca z nowym filmem

Sam Dolan przyznaje, że jest to początek drugiej połowy jego kariery, w której chce wyraźnie zwolnić tempo. “Wiem, że nigdy nie będę w stanie utrzymać tego samego rytmu, co wcześniej” — dodał, nawiązując do intensywnego okresu, w którym w młodym wieku nakręcił siedem filmów. Zdjęcia zaplanowane są na jesień 2025 roku, co sugeruje, że premiera w Cannes w 2026 roku jest realnym celem.

Xavier Dolan to jeden z najbardziej cenionych reżyserów młodego pokolenia. Zdobył szerokie uznanie za filmy takie jak Mama czy Na zawsze Laurence. Rozgłos przyniósł mu film Zabiłem swoją matkę, który nakręcił gdy miał zaledwie 20 lat. Dolan jest znany z autorskiego podejścia do tworzenia kina, co czyni go reżyserem, scenarzystom i często także aktorem w swoich filmach. Mimo że jego ostatnie projekty spotkały się z chłodniejszym odbiorem, jego powrót budzi nadzieje na odrodzenie reżyserskiej pasji i nową jakość w jego twórczości.