Nicole Kidman i Zac Efron w komedii romantycznej Netflixa. A Family Affair na pierwszym zwiastunie

Do sieci trafił właśnie zwiastun komedii romantycznej A Family Affair, której reżyserem jest specjalista gatunkowy, Richard Lagravenese, mający na koncie takie widowiska jak choćby: P.S. Kocham cię, Piękne stworzenia, Ostatnie pięć lat. Scenariusz jest dziełem Carrie Solomon. Trudno nie zauważyć tutaj dużych podobieństw do filmu Na samą myśl o Tobie, dostępnym na Amazon Prime. Co prawda role zostały odwrócone i są lekkie zmiany w fabule, ale generalnie to bardzo podobna opowieść.

Nicole Kidman i Zac Efron w zwiastunie letniej premiery Netflixa - A Family Affair

Zaskakujący romans ma komiczne konsekwencje dla młodej kobiety (Joey King), jej matki (Nicole Kidman) i jej szefa, gwiazdy filmowej (Zac Efron), gdy stają w obliczu komplikacji związanych z miłością, seksem i tożsamością.