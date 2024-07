Nicolas Cage w nowej roli naprawdę przeraża. Maika Monroe opowiada o przeżyciach z planu Kodu zła

Do sieci trafił nowy film promocyjny horroru Kod zła. Twórcy pokazują, że Nicolas Cage naprawdę przeraża.

Najnowszy spot promocyjny filmu Kod zła nosi tytuł Heartbeat i to nie przypadek . Prezentuje Maikę Monroe, która po raz pierwszy widzi w filmie Nicolasa Cage'a jako seryjnego mordercę. Aktorka jest autentycznie przerażona.

Kiedy weszłam na plan i zobaczyłem Nicolasa Cage’a w roli Długonogiego, było to przeżycie, którego nigdy nie zapomnę.

Poniżej możecie zobaczyć materiał filmowy z tej sceny. Wygląda na to, że naprawdę szykuje się „najstraszniejszy film dekady” i zapowiedzi twórców to nie są zwykłe przechwałki. Nicolas Cage wcielił się w swoją postać idealnie i to z pewnością będzie jeden z jego najlepszych występów.

Mówi się, że Kod zła stylistycznie nawiązuje do klasycznych hollywoodzkich thrillerów psychologicznych, a wczesne recenzje porównują go do kultowego Milczenia owiec z lat 90.

To odpowiednik umieszczenia etykiety ostrzegawczej na słoiku z nitrogliceryną. Potwór jest bardzo, bardzo niebezpieczną substancją. Sposób, w jaki jest przemieszczany, odkrywany i rozkładany, należy traktować bardzo ostrożnie. – powiedział w jednym z wywiadów Nicolas Cage.

Centralną postacią jest świeżo wcielona do FBI, agentka Lee Harker, która zostaje rzucona na głęboką wodę, ma wytropić nieuchwytnego seryjnego mordercę. Wkrótce okazuje się, że jest ona osobiście powiązana z zabójcą i wszystko zaczyna się komplikować.