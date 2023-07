Nicolas Cage komentuje swoje cameo we Flashu. Aktor cieszy się, że „nie mrugnął” w złym momencie

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące zakończenia The Flash

W finałowej bitwie równoległe światy zderzają się ze sobą, a w scenie możemy zobaczyć alternatywne wersje znanych bohaterów. W pewnym momencie pojawia się Superman grany przez Nicolasa Cage’a. Aktor miał wcielić się w Clarka Kenta w filmie Tima Burtona, który miał zadebiutować w kinach w 1998 roku. Superman Lives jednak nigdy nie powstał, ale Cage i tak zyskał możliwość zagrania Supermana. W wywiadzie dla USA Today gwiazdor po raz pierwszy skomentował swój występ.

Cóż, cieszyłem się, że nie mrugnąłem. Dla mnie było to poczucie spełnienia. Nawet to spojrzenie na tę konkretną postać, w końcu zobaczenie jej na ekranie, było satysfakcjonujące. Ale jak powiedziałem, był to krótki występ.