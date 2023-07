Barbiemania wciąż trwa. Kolejne rekordy Barbie i świetne wyniki Oppenheimera

Barbenheimer nie daje za wygraną i zawładnął drugim weekendem z rzędu.

Tak spektakularnych wyników w tak krótkim czasie nikt się nie spodziewał. Barbenheimer idzie jak burza w swoim drugim weekendzie, zarabiając kolejne dziesiątki milionów dolarów, bijąc kolejne rekordy i notując rekordowo niskie spadki wpływów. Barbie w miniony weekend zarobiła w Ameryce rewelacyjne 93 mln dolarów, co oznacza spadek wpływów o zaledwie 43%. Jest to absolutny rekord dla drugiego weekendu dla filmu Warner Bros., który wcześniej należał do Mrocznego Rycerza z 75,2 mln dolarów. Tym samym po zaledwie 10 dniach Barbie ma w Ameryce już 351,4 mln USD, osiągając ten wynik w tym samym czasie, co Król Lew, Avengers i Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Barbie wciąż przyciąga tłumy widzów do kin Jeszcze dzisiaj Barbie stanie się drugim lub trzecim filmem z najwyższymi przychodami z amerykańskich kin. Obecnie przed Barbie znajduje się tylko Strażnicy Galaktyki 3 (358,9 mln USD), Spider-Man: Poprzez multiwersum (378,8 mln USD) oraz Super Mario Bros. Film (574,1 mln USD). Nikt już nie ma wątpliwości, że kwestią czasu jest, aż Barbie stanie się numerem jeden tegorocznego box office.

Film perfekcyjnie radzi sobie również na pozostałych rynkach, gdzie zanotowano nawet wzrost widzów. Na Tajwanie przybyło aż 37% widzów w porównaniu do ubiegłego weekendu, a duże wzrosty zanotowano również w Niemczech (29%), Hongkongu (19%), Holandii (11%) i Singapurze (10%). Przełożyło się to na dołożenie 103 mln dolarów dla Barbie z zagranicznych rynków. Produkcja Warner Bros. pozostało numerem jeden aż w 57 krajach. Po dziesięciu dniach zagraniczne wpływy wynoszą 423,1 mln dolarów, a globalne aż 774,5 mln dolarów. To najbardziej dochodowy film w karierze Margot Robbie.

