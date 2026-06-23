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New World: Aeternum otrzymało nową aktualizację. Mniej graczy wystarczy do ukończenia części aktywności

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/23 22:00
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Choć życie New World dobiega końca, twórcy próbują jeszcze ułatwić graczom ukończenie kilku aktywności.

Amazon Games wypuściło nową aktualizację dla New World: Aeternum. Patch nie tylko naprawił kilka problemów i przyznał zaległe osiągnięcia na Steamie, ale również wprowadził zmiany mające ułatwić ukończenie części zawartości nawet przy mniejszej liczbie aktywnych graczy.

New World
New World

New World z zaskakującą aktualizacją

Po zakończeniu prac serwisowych, które trwały dzisiaj do 18:00 czasu polskiego, do gry trafiła poprawka przyznająca 10 osiągnięć Steam wszystkim osobom, które spełniły wymagania do ich odblokowania, ale z różnych powodów nie otrzymały ich wcześniej. Większość zmian w aktualizacji koncentruje się na dostosowaniu gry do malejącej liczby aktywnych użytkowników. Deweloperzy chcą, aby dostępna zawartość pozostała grywalna nawet przy mniejszej populacji serwerów przed planowanym wyłączeniem gry w styczniu. Po aktualizacji liczba wymaganych graczy dla następujących aktywności została zmniejszona do pięciu osób:

  • Hive of Gorgons
  • Trial of the Devourer
  • The Hatchery
  • Winter Rune Forge
  • Isle of Night

GramTV przedstawia:

Zmiany obejmują również Arenę 3 na 3. Od teraz minimalna liczba graczy potrzebna do rozpoczęcia rozgrywki została zmniejszona z trzech do jednego, co w praktyce pozwoli na organizowanie pojedynków 1 na 1. Twórcy zaznaczają jednak, że jeśli dostępna będzie wystarczająca liczba uczestników, nadal możliwe będzie rozgrywanie tradycyjnych starć 3 na 3. Co ciekawe, interfejs gry nadal będzie wyświetlał nazwę “3v3 Arena”, choć nowa funkcjonalność zaczęła działać natychmiast po wdrożeniu aktualizacji.

Patch wprowadził także kilka dodatkowych modyfikacji. Współczynniki zdobywania przedmiotów Territory i Umbral zostały zwiększone trzykrotnie. Ponadto na serwerach Devaloka i Delos, obsługujących odpowiednio regiony Ameryki Południowej oraz Azji i Pacyfiku, wyłączona została rotacja trybów Outpost Rush i Capture the Flag. Aktualizacja jest kolejnym krokiem Amazon Games mającym utrzymać grywalność New World: Aeternum dla społeczności, która nadal chce spędzać czas w Aeternum przed planowanym zakończeniem działania gry w styczniu.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/tomorrow-new-world-aeternum-will-fix-issues-grant-achievements-and-reduce-required-players-for-more-content-2000138353

Tagi:

News
RPG
MMORPG
Amazon
fantasy
MMO
New World
Amazon Games
patch do gry
aktualizacja gry
New World: Aeternum
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112