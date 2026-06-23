New World: Aeternum otrzymało nową aktualizację. Mniej graczy wystarczy do ukończenia części aktywności

Amazon Games wypuściło nową aktualizację dla New World: Aeternum. Patch nie tylko naprawił kilka problemów i przyznał zaległe osiągnięcia na Steamie, ale również wprowadził zmiany mające ułatwić ukończenie części zawartości nawet przy mniejszej liczbie aktywnych graczy.

New World z zaskakującą aktualizacją

Po zakończeniu prac serwisowych, które trwały dzisiaj do 18:00 czasu polskiego, do gry trafiła poprawka przyznająca 10 osiągnięć Steam wszystkim osobom, które spełniły wymagania do ich odblokowania, ale z różnych powodów nie otrzymały ich wcześniej. Większość zmian w aktualizacji koncentruje się na dostosowaniu gry do malejącej liczby aktywnych użytkowników. Deweloperzy chcą, aby dostępna zawartość pozostała grywalna nawet przy mniejszej populacji serwerów przed planowanym wyłączeniem gry w styczniu. Po aktualizacji liczba wymaganych graczy dla następujących aktywności została zmniejszona do pięciu osób: