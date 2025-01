Netflix z wielkimi premierami w lutym. Nowy Wiedźmin oraz Shrek w ofercie

To będzie intensywny, choć krótki miesiąc. Netflix ogłosił listę swoich premier na lutym, wśród których nie zabraknie oczekiwanych tytułów. Przyszły miesiąc rozpocznie się od dużej serialowej nowości, czyli Octu jabłkowego z Kaitlyn Dever, czyli gwiazdą drugiego sezonu The Last of Us. Jeszcze w pierwszej połowie miesiąca zobaczymy finał Cobra Kai oraz ósmy sezon Miłość jest ślepa. W pozostałych tygodniach zadebiutuje Dzień Zero z Robertem De Niro, dla którego będzie to serialowy debiut, a także Rozgrywająca.

Jedną z najważniejszych nowości lutego będzie animowany Wiedźmin: Syreny z głębin. Ponadto na Netflixie pojawi się także Zgon przed weselem, Tak jakby w ciąży, Mission: Impossible – Dead Reckoning, a także pierwsze trzy części Shreka. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Netflix – premiery na luty 2025

3 lutego - Bogota

5 lutego - Bear kontra celebryci

5 lutego - Zazdrosna: Sezon 2

5 lutego - Tak jakby w ciąży

5 lutego - Cela 211

5 lutego - Sintonia: Sezon 5

6 lutego - Ocet jabłkowy

6 lutego - Cassandra

6 lutego - Golden Kamuy: Poszukiwania więźniów na Hokkaido

6 lutego - Słodkie Magnolie: Sezon 4

6 lutego - Morderstwa w Åre

7 lutego - Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 1

7 lutego - Najwięksi rywale: Indie kontra Pakistan

7 lutego - Po złej stronie torów: Sezon 4

10 lutego - Helikopter w ogniu: serial dokumentalny

11 lutego - Wiedźmin: Syreny z głębin

12 lutego - Zgon przed weselem

12 lutego - Miesiąc miodowy z mamą

13 lutego - Cobra Kai: Sezon 6: Część 3

13 lutego - Przygody psiaków

13 lutego - La Dolce Villa

13 lutego - Królowe giełdy: Sezon 2

14 lutego - Uciekająca para młoda

14 lutego - Jestem mężatką, ale…

14 lutego - Miłość na dobre i złe

14 lutego - Miłość jest ślepa: Sezon 8

14 lutego - Światła, kamera, miłość

14 lutego - Najpiękniejsza dziewczyna na świecie

14 lutego - Umjolo: Na to nie ma lekarstwa

14 lutego - Valeria: Sezon 4

17 lutego - Koci Domek Gabi: Sezon 11

18 lutego - Koszykarskie złoto

18 lutego - Miłość offline

19 lutego - Opowieść o mojej rodzinie

20 lutego - Dzień zero

25 lutego - Za jednym zamachem: Sezon 3

26 lutego - Miss Italia musi przetrwać

27 lutego - Miasto demonów

27 lutego - Nie tędy droga

27 lutego - Toksyczne miasto

27 lutego - Rozgrywająca

28 lutego - Aitana: Metamorfoza

28 lutego - Squad 36

Wkrótce w Netflixie - Too Hot to Handle: Niemcy: Sezon 2

Wkrótce w Netflixie - Cmentarzysko: Sezon 2

Wkrótce w Netflixie - Koguciki

Wkrótce w Netflixie - Kopenhaska historia miłosna

Wkrótce w Netflixie - Dalah: Śmierć i kwiaty

Netflix – nowości na licencji w lutym 2025