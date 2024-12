Netflix z wielkim hitem sci-fi w 2025 roku. The Electric State w zwiastunie

Jedną z najważniejszych premier Netflixa w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie The Electric State, czyli najnowszy film braci Russo, twórców Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. W ostatnich latach reżyserzy dali nam również Cherry: Niewinność utracona, Gray Man oraz serial Citadel i żadna z tych produkcji nie odniosła większego sukcesu. Russo mają więc coś do udowodnienia, zanim ponownie pojawią się na planie dwóch nowych projektów Marvela. Według niedawnych informacji The Electric State miało kosztować aż 320 milionów dolarów, co czyni z filmu jedną z najdroższych produkcji w historii. Czy tak duży koszt wpłynie na jakość tego tytułu? Miejmy nadzieję, gdyż pierwszy zwiastun rozbudza oczekiwania. Trailer The Electric State zobaczycie poniżej.

The Electric State – nowy zwiastun i data premiery

Historia opowiada o Michelle, osieroconej nastolatce próbującej poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie czujące roboty wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, które niegdyś pokojowo nastawione, służyły ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera – genialnego młodszego brata Michelle, który – wbrew jej przekonaniom – jednak żyje. Dlatego Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem, słabo zarabiającym przemytnikiem i jego dowcipnym robotem, Hermanem. Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców – i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.