Netflix pracuje nad anime na podstawie Dark Souls

Podobno trwają prace nad anime bazującym na znanej grze Dark Souls. Nowa produkcja dołączy do biblioteki Netflixa.

Jak donosi GiantFreakingRobot, anime oparte na mrocznych grach fantasy od FromSoftware, jest w produkcji pod szyldem Netflix. Wszystko ma zacząć się od wydarzeń znanych z pierwszej gry w serii.

Jeśli plotka okaże się prawdziwa, to Dark Souls dołączy do innych widowisk znajdujących się na koncie Netlixa. Przed nami premiera Castlevania: Nocturne – serialu animowanego opartego na klasycznej serii Konami oraz animowanej adaptacji Far Cry, która nosić będzie tytuł Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

Dark Souls jako anime od Netflixa

Oczywiście nie można też zapominać o najbardziej znanej adaptacji gry w postaci serialu Wiedźmin, którego trzeci sezon można już oglądać na Naetflix. Jest to pożegnalny występ Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii, a pałeczkę po nim przejmie Liam Hemsworth, który pojawi się w czwartym sezonie.