Hidetaka Miyazaki – twórca Dark Souls i Elden Ring – na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi magazynu Time

Sukcesy Miyazakiego znaczą takie gry jak Dark Souls, Bloodborne i Sekiro. Jednak to Elden Ring wyniósł FromSoftware na nowy poziom. Ilość przyznanych tej grze tytułów GOTY sprawił, że stała się najczęściej nagradzaną grą wszechczasów i dorównała dwóm najlepszym produkcjom, którymi od lat były Skyrim i Breath of the Wild.