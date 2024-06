Netflix naprawi jeden z elementów Wiedźmina w 4. sezonie? Wskazują na to nowe zdjęcia

Obecnie zdjęcia do czwartego sezonu Wiedźmina kręcone są w opactwie Waverley w Anglii. To właśnie z tego miejsca mogliśmy zobaczyć pierwsze ujęcia na Laurence’a Fishburne’a w roli wampira Regisa. Teraz do sieci trafiła kolejna porcja fotografii wykonana przez UnboxPHD i udostępniona przez portal Redanian Intelligence, który przedstawia nowe zbroje żołnierzy Nilfgaardu.

Wiedźmin – nowe zbroje armii Nilfgaardu w 4. sezonie

W trakcie pierwszego sezonu Wiedźmina rozgorzała dyskusja wśród widzów dotycząca strojów armii Nilfgaardu, które przez wiele osób były wyśmiewane. Twórcy w drugim sezonie postanowili poprawić ten element i widzowie przyjęli te kostiumy z większym entuzjazmem. Zostały one wykorzystane również w trzecim sezonie, ale najwyraźniej ekipa serialu stwierdziła, że czas na kolejne zmiany.