Netflix Games testuje nową możliwość uruchamiania swoich gier

Gigant streamingowy już dawno postawił na rozwój własnej biblioteki gier. Do tej pory można je było uruchamiać jedynie na urządzeniach mobilnych. Wygląda jednak na to, że jego ambicje są dużo większe, gdyż właśnie trwają testy rozwiązań pozwalających na uruchamianie gier na telewizorze i zastąpienie kontrolera smartfonem .

Na trop tego rozwiązania padł deweloper Steve Moser, który wygrzebał z kodu aplikacji Netflixa informacje, z których wynika, że usługa umożliwiająca używania usługi Netflix Games na telewizorach to tylko kwestia czasu.

Przeglądając bibliotekę gier stworzonych dla Netflix Games można dojść do wniosku, że nie wszystkie one nadają się do grania na TV, ponieważ część z nich powstała z myślą o szczególnych możliwościach urządzeń mobilnych. Dlatego też albo nie będą dostępne, albo pojawią się specjalne edycje na potrzeby nowej usługi.

Gry z Netflix Games wprost na telewizorze?

Ciekawie zapowiada się też proces pobierania takich produkcji do gry. Wiadomo, że konieczne jest pobranie ich do pamięci urządzenia. Jeśli Netflix nie będzie chciał umożliwić zabawę posiadaczom telewizorów może okazać się, że mają oni do dyspozycji dość ograniczoną pojemność pamięci. Czy wtedy pojawią się własne rozwiązania chmurowe, pozwalające na streaming gier do odbiornika TV, bez konieczności ściągania go?