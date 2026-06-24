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Pogromcy duchów wracają. Netflix ujawnił pierwsze szczegóły nowej produkcji

Jakub Piwoński
2026/06/24 17:10
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Kultowa marka Ghostbusters doczeka się kolejnej odsłony. Tym razem słynni łowcy zjawisk nadprzyrodzonych powrócą za sprawą animowanego serialu przygotowywanego dla platformy Netflix.

Marka Ghostbusters, znana w Polsce jako Pogromcy duchów, po raz kolejny wraca do świata popkultury. Podczas festiwalu animacji w Annecy Netflix zaprezentował pierwsze materiały promujące serial Ghostbusters: Night Shift, ujawniając jego oficjalny tytuł, zarys fabuły oraz grafiki koncepcyjne.

Ghostbusters: Night Shift
Ghostbusters: Night Shift

O czym opowie Ghostbusters: Night Shift?

Nowa produkcja zabierze widzów do Nowego Jorku w 1994 roku, pięć lat po wydarzeniach z filmu Pogromcy duchów II. To właśnie wtedy miasto ponownie staje w obliczu nadprzyrodzonego zagrożenia, a walkę z duchami będą musieli podjąć nowi bohaterowie.
Według oficjalnego opisu grupa młodych nowojorczyków, pozbawionych doświadczenia i odpowiedniego przygotowania, zostanie zmuszona do założenia plecaków protonowych i stawienia czoła fali paranormalnych zjawisk. Co ciekawe, część problemów ma wynikać z ich własnych działań.

Ghostbusters: Night Shift będzie kolejnym rozdziałem uniwersum zapoczątkowanego przez kultowy film Ivana Reitmana z 1984 roku. Seria doczekała się później sequela, licznych gier wideo, komiksów oraz popularnych seriali animowanych, takich jak The Real Ghostbusters czy Extreme Ghostbusters. W ostatnich latach marka wróciła również na duży ekran za sprawą filmów Pogromcy duchów. Dziedzictwo oraz Pogromcy duchów: Imperium lodu.

GramTV przedstawia:

Za nowy serial odpowiadają Jason Reitman, syn twórcy oryginalnych filmów, oraz Gil Kenan, którzy wcześniej współpracowali przy najnowszych kinowych odsłonach serii. Wśród producentów wykonawczych znalazł się także Dan Aykroyd, współtwórca i gwiazda pierwszych Pogromców duchów.

Premiera Ghostbusters: Night Shift została zaplanowana na 2027 rok. Wszystko wskazuje na to, że Netflix zamierza mocniej wykorzystać potencjał jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek komediowo-fantastycznych ostatnich dekad.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://deadline.com/2026/06/netflix-ghostbusters-night-shift-first-look-concept-logline-1236965923/

Tagi:

Popkultura
horror
Netflix
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Ghostbusters: Night Shift
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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