Pogromcy duchów wracają. Netflix ujawnił pierwsze szczegóły nowej produkcji

Marka Ghostbusters, znana w Polsce jako Pogromcy duchów, po raz kolejny wraca do świata popkultury. Podczas festiwalu animacji w Annecy Netflix zaprezentował pierwsze materiały promujące serial Ghostbusters: Night Shift, ujawniając jego oficjalny tytuł, zarys fabuły oraz grafiki koncepcyjne.

O czym opowie Ghostbusters: Night Shift?

Nowa produkcja zabierze widzów do Nowego Jorku w 1994 roku, pięć lat po wydarzeniach z filmu Pogromcy duchów II. To właśnie wtedy miasto ponownie staje w obliczu nadprzyrodzonego zagrożenia, a walkę z duchami będą musieli podjąć nowi bohaterowie.

Według oficjalnego opisu grupa młodych nowojorczyków, pozbawionych doświadczenia i odpowiedniego przygotowania, zostanie zmuszona do założenia plecaków protonowych i stawienia czoła fali paranormalnych zjawisk. Co ciekawe, część problemów ma wynikać z ich własnych działań.