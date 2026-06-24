Pogromcy duchów wracają. Netflix ujawnił pierwsze szczegóły nowej produkcji

Kultowa marka Ghostbusters doczeka się kolejnej odsłony. Tym razem słynni łowcy zjawisk nadprzyrodzonych powrócą za sprawą animowanego serialu przygotowywanego dla platformy Netflix.
Marka Ghostbusters, znana w Polsce jako Pogromcy duchów, po raz kolejny wraca do świata popkultury. Podczas festiwalu animacji w Annecy Netflix zaprezentował pierwsze materiały promujące serial Ghostbusters: Night Shift, ujawniając jego oficjalny tytuł, zarys fabuły oraz grafiki koncepcyjne.
O czym opowie Ghostbusters: Night Shift?
Nowa produkcja zabierze widzów do Nowego Jorku w 1994 roku, pięć lat po wydarzeniach z filmu Pogromcy duchów II. To właśnie wtedy miasto ponownie staje w obliczu nadprzyrodzonego zagrożenia, a walkę z duchami będą musieli podjąć nowi bohaterowie.
Według oficjalnego opisu grupa młodych nowojorczyków, pozbawionych doświadczenia i odpowiedniego przygotowania, zostanie zmuszona do założenia plecaków protonowych i stawienia czoła fali paranormalnych zjawisk. Co ciekawe, część problemów ma wynikać z ich własnych działań.
Ghostbusters: Night Shift będzie kolejnym rozdziałem uniwersum zapoczątkowanego przez kultowy film Ivana Reitmana z 1984 roku. Seria doczekała się później sequela, licznych gier wideo, komiksów oraz popularnych seriali animowanych, takich jak The Real Ghostbusters czy Extreme Ghostbusters. W ostatnich latach marka wróciła również na duży ekran za sprawą filmów Pogromcy duchów. Dziedzictwo oraz Pogromcy duchów: Imperium lodu.
GramTV przedstawia:
Za nowy serial odpowiadają Jason Reitman, syn twórcy oryginalnych filmów, oraz Gil Kenan, którzy wcześniej współpracowali przy najnowszych kinowych odsłonach serii. Wśród producentów wykonawczych znalazł się także Dan Aykroyd, współtwórca i gwiazda pierwszych Pogromców duchów.
Premiera Ghostbusters: Night Shift została zaplanowana na 2027 rok. Wszystko wskazuje na to, że Netflix zamierza mocniej wykorzystać potencjał jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek komediowo-fantastycznych ostatnich dekad.
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