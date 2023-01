Naughty Dog szykuje „dużo fajnych rzeczy” w 2023 roku – obiecuje Neil Druckmann

Niewykluczone, że zbliżająca się premiera serialu The Last of Us od HBO nie będzie jedyną atrakcją, na jaką w tym roku będą mogli liczyć fani wspomnianej marki. Neil Druckmann – współprezes Naughty Dog – postanowił bowiem złożyć graczom noworoczne życzenia i przy okazji zapowiedział, że w 2023 roku studio szykuje „dużo fajnych rzeczy”. Jednocześnie deweloper zdecydował się również ostrzec graczy.

Fani Naughty Dog mają otrzymać w tym roku sporo atrakcji

Neil Druckmann podziękował także fanom za wsparcie i podkreślił, że zespół nie może doczekać się momentu, w którym będzie mógł podzielić się z graczami wspomnianymi „fajnymi rzeczami”. Współprezes Naughty Dog postanowił jednak ostrzec graczy przed doniesieniami branżowych insiderów i podkreślił, że większość z plotek jest fałszywa. Niewykluczone, że Druckmann miał na myśli m.in. niedawne informacje o The Last of Us Part II: Director’s Cut, które zmierza rzekomo na PlayStation 5.



Co natomiast może szykować samo Naughty Dog? Możliwe, że w tym roku doczekamy się prezentacji samodzielnej wieloosobowej gry w świecie The Last of Us, o której informowano podczas Summer Game Fest 2022. Niewykluczone, że studio ujawni również pierwsze szczegóły na temat nowego projektu rozwijanego wspólnie z PlayStation Studios Visual Arts. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na konkretne ogłoszenia.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości serial The Last of Us od HBO zadebiutuje już 16 stycznia. Pierwszy sezon będzie liczył 9 odcinków. W produkcji wystąpią m.in. Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah Miller), Merle Dandridge (Marlena), Anna Torv (Tess), Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley) czy też Con O'Neil (Bill).

