Natalie Portman i Julianne Moore w oficjalnym zwiastunie filmu May December

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun najnowszego filmu Todda Haynesa, noszącego tytuł May December, w którym zagrają Natalie Portman i Julianne Moore.

May December to ciekawie zapowiadające się widowisko i niebanalna historia w reżyserii Todda Haynesa, który jest specjalistą od widowisk dramaturgicznych, pełnych melancholii. Tym razem stara się jednak pójść w nieco innym kierunku, ale to wcale nie oznacza, że będzie mniej ciekawie. Premiera filmu miała miejsce w maju na Festiwalu Filmowym w Cannes.