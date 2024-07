Następna darmowa gra na Steam. Długa oferta na otrzymanie prezentu na PC

Na sam koniec lipca Steam udostępnił kolejną grę, którą można przypisać do swojego konta całkowicie za darmo.

Na samą końcówkę bieżącego miesiąca Steam przygotował dla użytkowników komputerów osobistych kolejną grę całkowicie za darmo. W ramach promocji każdy klient platformy Valve może bez żadnych opłat przypisać do swojego konta grę Drawful 2. Produkcja studia Jackbox Games, Inc. zadebiutowała na rynku w czerwcu 2016 roku. Od tego czasu tytuł zdobył ponad 3,2 tysięcy opinii z przeważającą przewagą pozytywnych. Teraz każdy może sam przekonać się, czy Drawful 2 to aż tak dobry tytuł, w ramach darmowej oferty.

Zespół, który opracował przebojowe gry towarzyskie, takie jak Fibbage, Quiplash i YOU DON’T KNOW JACK, prezentuje grę Drawful 2, grę okropnych rysunków i prześmiesznie nieprawidłowych odpowiedzi! Wykorzystaj smartfon lub tablet, aby narysować dziwne i śmieszne rzeczy, takie jak “dzbanek meksykańskich czipsów nacho” czy “śmierć przez puzon”. Pozostali gracze wpisują to, co myślą, że przedstawia (prawdopodobnie okropny) rysunek, a ich odpowiedzi umieszczane są na zamkniętej liście nieprawidłowych odpowiedzi. Następnie każdy uczestnik - nawet potencjalnie licząca tysiące osób widownia - próbuje odgadnąć RZECZYWISTĄ odpowiedź. Drawful 2 obejmuje funkcje, takie jak możliwość dodawania wygenerowanych przez uczestnika własnych podpowiedzi, aby dostosować grę do jego potrzeb i uczynić ją jeszcze bardziej szaloną dla przyjaciół. Ponadto ma także zaawansowane narzędzia mediów strumieniowych, w tym możliwość cenzurowania graczy.

Następna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście chętni zgarnąć Drawful 2 za darmo, to grę odbierzecie w tym miejscu. Promocja trwa przez cały miesiąc, więc gra dostępna będzie bez żadnych opłat aż do 28 sierpnia do godziny 19:00 czasu polskiego.