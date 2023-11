Naruto otrzyma aktorski film. Historię napisze scenarzystka Wiedźmina: Rodowodu krwi

Naruto – trwają pracę nad aktorskim filmem od scenarzystki Wiedźmina: Rodowodu krwi

Za scenariusz do wersji live-action odpowiada Tasha Huo, która wcześniej pracowała przy Wiedźminie: Rodowodzie krwi jako jedna ze scenarzystek. Huo tworzy również scenariusz do Mighty Nein, Red Sonji oraz animowanego Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dla Netflixa.