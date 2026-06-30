Największy problem GTA 6. To może wpłynąć na całą branżę

Decyzja Rockstar Games może mieć wpływ również na inne studia i wydawców.

W ubiegłym tygodniu ruszyły zamówienia przedpremierowe na GTA 6, dzięki czemu poznaliśmy cenę najbardziej oczekiwanej gry ostatnich lat. Standardowa edycja gry została wyceniona na 79,99 dolarów, co dla części graczy okazało się kolejnym dowodem na coraz droższe hobby, a dla innych jedynie naturalnym etapem rozwoju rynku. W ostatnich latach branża regularnie przesuwa granicę cenową największych premier, podobnie zrobiło już Nintendo, dlatego sama kwota nie jest aż tak zaskakująca, jak mogłoby się wydawać. GTA 6 – brak płyty w pudełku większym problemem dla gry niż jego cena Jak jednak zauważa serwis Comickbook.com większe znaczenie może mieć jednak coś innego. Pudełkowe wydania GTA 6 sprzedawane w sklepach nie będą zawierały płyty z grą. Zamiast tego gracze znajdą w opakowaniu kod do pobrania cyfrowej wersji produkcji. Oznacza to, że fizyczne pudełko w praktyce stanie się przede wszystkim przedmiotem kolekcjonerskim oraz sposobem na obecność gry na sklepowych półkach.

Decyzja Rockstar Games natychmiast wywołała kontrowersje wśród kolekcjonerów oraz osób, które od lat bronią fizycznych nośników. Przez dekady kupowanie pudełkowej gry oznaczało coś więcej niż tylko dostęp do oprogramowania. Gracz otrzymywał płytę, którą mógł odsprzedać, pożyczyć znajomemu, zachować na lata albo uruchomić ponownie bez uzależnienia od konkretnego sklepu cyfrowego. Dla wielu osób była to również część rytuału. Premiera o północy, powrót do domu z pudełkiem, otwarcie opakowania, instrukcja w środku i świadomość, że kupiony egzemplarz faktycznie jest czymś namacalnym. W przypadku GTA 6 ten model może zostać symbolicznie odesłany do przeszłości. Pudełko nadal będzie istnieć, ale jego rola zostanie mocno ograniczona. Według Comickbook.com Rockstar może mieć kilka powodów, aby zdecydować się na taki krok. W grę może wchodzić chęć ograniczenia ryzyka wycieków, uproszczenie dystrybucji, obniżenie kosztów produkcji albo po prostu dostosowanie się do rynku, który od lat przesuwa się w stronę cyfrowych zakupów. Niezależnie od motywacji, skala tej decyzji jest ogromna. Grand Theft Auto 5 sprzedało się w ponad 230 milionach egzemplarzy na całym świecie, a GTA 6 już teraz uchodzi za jedną z największych premier w historii elektronicznej rozrywki.

GramTV przedstawia:

Serwis Comickbook.com zauważa, że jeżeli gracze masowo zaakceptują pudełka z kodem zamiast płyt, inni wydawcy otrzymają bardzo czytelny sygnał. Tradycyjne fizyczne wydania mogą przestać być potrzebne nawet przy największych produkcjach AAA. Branża wielokrotnie udowadniała, że chętnie podąża za rozwiązaniami, które wcześniej sprawdziły się przy największych tytułach. Tak było z przepustkami sezonowymi, battle passami, drogimi edycjami premium oraz ceną 70 dolarów za nowe gry. Cena 79,99 dolarów również może zachęcić innych wydawców do testowania wyższych progów cenowych, ale długofalowo jeszcze ważniejszy może okazać się właśnie model kodu w pudełku zamiast płyty. Dla firm oznacza on niższe koszty tłoczenia płyt, transportu i logistyki. Dla graczy oznacza natomiast mniejszą kontrolę nad tym, co kupują. Największe obawy dotyczą własności i dostępu do gier w przyszłości. Fizyczne wydanie dawało graczom więcej swobody. Można było je sprzedać, pożyczyć, zachować na półce i wrócić do niego po latach. Przy wersjach cyfrowych użytkownik w praktyce kupuje licencję, a dostęp do niej zależy od konta, infrastruktury sieciowej, sklepów oraz decyzji firm. Problem staje się szczególnie widoczny, gdy gry znikają z cyfrowej sprzedaży z powodu wygasających licencji albo zamykania usług. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.