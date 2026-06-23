Największe hity Steam Next Fest ujawnione. Gracze pokochali małpy i bomby

Po małpich figlach przychodzi pora na propozycję dla dużych chłopców. A więc brutalny, dieselpunkowy symulator ciężkiej artylerii o nazwie IRON NEST: Heavy Turret Simulator. Skierowany do fanów wojennego realizmu projekt, za który odpowiadają Nick Nieuwoudt i Dominik Latos, także trafi na rynek w sierpniu 2026. Podium Festiwalu Steam Next zamyka zaś Echoes of Aincrad. To singleplayerowa propozycja Bandai Namco, której akcja umieszczona jest w uniwersum Sword Art Online. My już wcześniej mieliśmy okazję, by się z tym RPG-iem szerzej zapoznać, a nasze wrażenia znajdziecie pod tym adresem.

15 najpopularniejszych dem podczas Festiwalu Steam Next:

Pełną listę, obejmującą 50 pozycji, znajdziecie pod tym adresem. Z kolei kolejna edycja Steam Next Fest odbędzie się już między 19 a 26 października.