Największe hity Steam Next Fest ujawnione. Gracze pokochali małpy i bomby

Niemniej czerwcowa edycja Festiwalu Steam Next dobiegła już końca. Pora więc rzucić okiem na to, co najbardziej przyciągnęło graczy.
Największe hity czerwcowego Steam Next Fest
Okazuje się, że podczas czerwcowego Festiwal Steam Next największą popularnością cieszyło się BOMBANANA! Mowa tutaj o planowanej na sierpień tego roku produkcji Lefto Studio, w której wraz z 2 znajomymi wcielimy się w małpi zespół do rozbrajania bomb. Dlaczego małpy? To odniesienie do trzech mądrych małp, czyli japońskiego przysłowia, w ramach którego jeden z naczelnych ma zasłonięte oczy, drugi zasłonięte uszy, a trzeci zasłonięte usta. Podobnie wygląda sytuacja naszych protagonistów, co w oczywisty sposób wpływa na komunikację. Tymczasem, by rozbroić ładunek, trzeba współpracować – pomimo ograniczeń. Całość okraszono kreskówkową grafiką.
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