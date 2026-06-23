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Największe hity Steam Next Fest ujawnione. Gracze pokochali małpy i bomby

Maciej Petryszyn
2026/06/23 13:30
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Przez ostatnie dni użytkownicy Steama mieli okazję, by za darmo testować nadchodzące produkcje. Wszystko w ramach festiwalu dem.

Niemniej czerwcowa edycja Festiwalu Steam Next dobiegła już końca. Pora więc rzucić okiem na to, co najbardziej przyciągnęło graczy.

Festiwal Steam Next | Czerwiec 2026
Festiwal Steam Next | Czerwiec 2026

Największe hity czerwcowego Steam Next Fest

Okazuje się, że podczas czerwcowego Festiwal Steam Next największą popularnością cieszyło się BOMBANANA! Mowa tutaj o planowanej na sierpień tego roku produkcji Lefto Studio, w której wraz z 2 znajomymi wcielimy się w małpi zespół do rozbrajania bomb. Dlaczego małpy? To odniesienie do trzech mądrych małp, czyli japońskiego przysłowia, w ramach którego jeden z naczelnych ma zasłonięte oczy, drugi zasłonięte uszy, a trzeci zasłonięte usta. Podobnie wygląda sytuacja naszych protagonistów, co w oczywisty sposób wpływa na komunikację. Tymczasem, by rozbroić ładunek, trzeba współpracować – pomimo ograniczeń. Całość okraszono kreskówkową grafiką.

GramTV przedstawia:

Po małpich figlach przychodzi pora na propozycję dla dużych chłopców. A więc brutalny, dieselpunkowy symulator ciężkiej artylerii o nazwie IRON NEST: Heavy Turret Simulator. Skierowany do fanów wojennego realizmu projekt, za który odpowiadają Nick Nieuwoudt i Dominik Latos, także trafi na rynek w sierpniu 2026. Podium Festiwalu Steam Next zamyka zaś Echoes of Aincrad. To singleplayerowa propozycja Bandai Namco, której akcja umieszczona jest w uniwersum Sword Art Online. My już wcześniej mieliśmy okazję, by się z tym RPG-iem szerzej zapoznać, a nasze wrażenia znajdziecie pod tym adresem.

15 najpopularniejszych dem podczas Festiwalu Steam Next:

  1. BOMBANANA!
  2. IRON NEST: Heavy Turret Simulator
  3. Echoes of Aincrad
  4. Mistfall Hunter
  5. over the hill
  6. EMPULSE
  7. Dust Front RTS
  8. The Mound: Omen of Cthulhu
  9. XenoFeels
  10. Embers of the Uncrowned
  11. Casualties: Unknown
  12. Mortal Shell 2
  13. Double Dealers
  14. GRAIN ROT
  15. Order of the Sinking Star

Pełną listę, obejmującą 50 pozycji, znajdziecie pod tym adresem. Z kolei kolejna edycja Steam Next Fest odbędzie się już między 19 a 26 października.

Źródło:https://store.steampowered.com/sale/nextfestmostplayed

Tagi:

News
Steam
demo
wersja demo
wersja demonstracyjna
podsumowanie
dema
Steam Next Fest
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112