Nadciągają wąsaci wojownicy. Tails of Iron 2: Whiskers of Winter z terminem premiery

W marcu bieżącego roku ukazała się zapowiedź Tails of Iron 2: Whiskers of Winter . Tytuł stanowi kontynuację udanego Tails of Iron, które na platformie Steam może pochwalić się „bardzo pozytywnym” odbiorem wśród użytkowników. Choć początkowe plany zakłady debiut nowej gry jeszcze w tym roku, deweloperzy podzielili się teraz zaktualizowanym terminem premiery sequelu.

Przypomnijmy więc raz jeszcze, że termin premiery Tails of Iron 2 to luty 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Tails of Iron 2: Whiskers of Winter - pierwsze wrażenia. Chcę już w to zagrać!.