Zapowiedź Tails of Iron 2: Whiskers of Winter. Królestwo szczurów na pierwszym zwiastunie

We wrześniu 2021 roku zadebiutowało cechujące się wymagającym systemem walki Tails of Iron. RPG akcji zostało ciepło przyjęte przez graczy, a na platformie Steam gra może pochwalić się bardzo dobrymi ocenami – 88% z ponad 7 tysięcy opinii jest pozytywnych. Teraz twórcy zapowiedzieli kontynuację przygód w królestwie szczurów, czyli Tails of Iron 2: Whiskers of Winter.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter – zapowiedź kontynuacji ciepło przyjętego RPG akcji

Odd Bug Studio i United Label informują o zapowiedzi kontynuacji przygodowej gry RPG z 2021 roku. Tails of Iron 2: Whiskers of Winter jeszcze w tym roku ma zadebiutować na rynku, a do sieci trafił zwiastun produkcji. Tytuł zmierza na komputery osobiste, a także na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Sequel pozwoli graczom wcielić się w postać syna Strażnika Północy o imieniu Arlo. Młody spadkobierca tytułu Namiestnika Pustkowia przmierzy bezkresne ziemie Północy w celu pokonania Mrocznych Skrzydeł raz na zawsze. Głowny bohater posiadać będzie nowe zdolności, a wyzwaniem będzie ulepszony system wymagającej walki z potworami. Gracze będą mogli również ulepszać zniszczoną bazę Winter’s Edge, aby odblokować dostęp no nowych przedmiotów czy posiłków.

Warto również zaznaczyć, że do obsady głosowej powróci znany z Tails of Iron Doug Cockle. Aktor przybliżać będzie opowieść w roli narratora, podobnie jak w pierwszej odsłonie gry. Głos Cockle’a z pewnością jest znany fanom serii Wiedźmin, a także graczom Baldur’s Gate 3 czy Alan Wake 2.

Wzięliśmy pod uwagę sugestie naszej niesamowitej społeczności i zabraliśmy się za stworzenie jeszcze pełniejszej akcji przygody. Nowe mechaniki, dodanie zadań pobocznych związanych z polowaniem na potwory, a także udoskonalanie crafitngu i systemu rozbudowy bazy, wszystko to współgra, dzięki czemu krucjata Arlo w północnych pustkowiach jest jeszcze bardziej epicka niż króla Redgiego. – przekazuje Jack Bennett, współzałożyciel i główny projektant w Odd Bug Studio.

Produkcję można już natomiast dodać do listy życzeń na platformie Steam. Dokładna data premiery Tails of Iron 2: Whiskers of Winter wciąż pozostaje tajemnicą, jednak tytuł ma trafić w ręce graczy jeszcze w tym roku.

Wkrocz do opanowanego przez śnieg królestwa Tails of Iron 2, kontynuacji gry action-RPG. Wcielając się w Arlo, Namiestnika Pustkowia, przemierzaj północne krainy, zamieszkałe przez bestie i grasujących bandytów, w tej epickiej wyprawie mającej na celu zwalczenie pradawnego, żądnego krwi zła. – czytamy w opisie gry.