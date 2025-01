Nadciągają kolejne playtesty dynamicznej strzelanki w otwartym świecie. Twórcy Exoborne zapraszają do udziału

Studio odpowiedzialne za Exoborne zaprasza graczy do udziału w nadchodzących playtestach.

W sierpniu ubiegłego roku zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Exoborne . Teraz pojawiły się natomiast dobre wieści dla wszystkich zainteresowanych nadchodzącą strzelanką. Deweloperzy zaprosili bowiem do udziału w kolejnych playtestach.

Exoborne – ruszyły zapisy do playtestów na Steam

Playtesty Exoborne potrwają od 12 do 17 lutego i będą dostępne na platformie Steam. Twórcy informują, że nie będą one objęte żadną umową o zachowaniu poufności (NDA). Oznacza to, że gracze będą mogli swobodnie dzielić się swoimi wrażeniami z gry, a także publikować materiały wideo i transmisje na żywo.