Nacon Connect 2024 oficjalnie zapowiedziane. Firma zaprasza na pokaz

Przedstawiciele firmy Nacon oficjalnie zapowiedzieli kolejny pokaz Nacon Connect. Już niedługo zaprezentowane zostaną materiały z takich nadchodzących produkcji jak nowy Test Drive Unlimited czy kontynuacja GreedFall. To oczywiście nie wszystko. Czego więc możemy się spodziewać? Poniżej znajdziecie więcej informacji.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami,. Przy okazji opublikowano teaser, na którym możemy zobaczyć między innymi Test Drive Unlimited: Solar Crown, GreedFall 2: The Dying World czy Ravenswatch. Pojawiła się także wstawka z nowego Terminator Survival Project. To oczywiście nie wszystko – na więcej musimy poczekać do samego pokazu.