Myriads: Renaissance – czy warto kupić?

Myriads: Renaissance to propozycja od niezależnych twórców ze studia Sleeping Eight Studio. Produkcja przyciągnęła naszą uwagę już wcześniej, kiedy twórcy podzielili się trailerem zwiastującym premierę gry. Pomysł na rozgrywkę wydawał się niezwykle interesujący, ale czy warto dać tej grze szansę?

Myriads: Renaissance nie spotkało się ze zbyt entuzjastycznym przyjęciem

Produkcja autorstwa Sleeping Eight Studio na pewno skrywała w sobie duży potencjał, ale wszystko wskazuje na to, że formuła nie zachwyciła graczy. Na Steam Myriads: Renaissance doczekało się wyłącznie garstki recenzji, ale warto zaznaczyć, że osoby, które sięgnęły po grę, wypowiadają się o niej w pozytywny sposób.



Myriads: Renaissance to turowa strategia z mechanikami typowymi dla gatunków city-building i strategii 4X. Produkcja osadzona jest w interesującym świecie fantasy, który składa się z tysięcy unoszących się wysp. Zadaniem gracza jest rozwijanie stolicy i ekspansja królestwa o nowe terytoria. Nie będzie to jednak takie łatwe, gdyż gracz nieprzerwanie będzie musiał stawiać opór kolejnym falom potężnych korsarzy, robiąc przy tym wszystko co konieczne, by przetrwać ciągłe ataki.



Myriads: Renaissance zadebiutowało na rynku 1 czerwca, a według danych z platformy SteamDB w szczycie popularności w grę zagrywało się wyłącznie 31 osób, to naprawdę kiepski wynik. Jeśli chcielibyście się przekonać, czy warto kupić ten tytuł, to na Steam znajdziecie demo. Mając na uwadze niską popularność, najprawdopodobniej już wkrótce gra będzie dostępna na wyprzedaży w nieco atrakcyjniejszej cenie. Może właśnie wtedy więcej osób zdecyduje się po nią sięgnąć.