MSI przedstawia GeForce RTX 4070 SUPER Gaming Slim w specjalnej edycji “World of Warcraft”

Co ciekawe, użytkownicy mogą zmieniać grafikę według własnych preferencji.

MSI i Blizzard Entertainment świętują 20. rocznicę World of Warcraft i premierę The War Within kartą GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft Edition.

Gracze mogą dostosować tę kartę graficzną za pomocą magnetycznych backplatów w stylu puzzli, na których znajdują się grafiki z każdego rozszerzenia.

